Посол РФ назвал недопустимыми обвинения Британии в отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/2ddac7cc-f130-11ea-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в МИД Соединённого Королевства о недопустимости голословных обвинений в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом, — сообщил ТАСС представитель посольства, комментируя заявление Форин оффиса о вызове Келина 7 сентября в МИД.

Посол также обратил внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами.

В связи с предположениями об отравлении Алексея Навального запрещённым веществом «Новичок» Андрей Келин подтвердил приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Соединённого Королевства из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил главы британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб. Он отметил, что это было сделано, «чтобы обозначить глубокую обеспокоенность» в связи с отравлением политика.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября немецкие медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, писал NEWS.ru.