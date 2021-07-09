Посол РФ назвал конфронтацией включение компаний РФ в чёрный список в США

Конфронтационным шагом со стороны Вашингтона назвал решение Минторга США включить несколько российских компаний в чёрный список посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, подобные действия контрастируют с заявлениями американской стороны, в том числе сделанными на саммите в Женеве. Свою позицию российский дипломат выразил на странице в Facebook.

Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей США, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений, — написал он.

Как пояснил Антонов, речь идёт о так называемых экспортно-контрольных перечнях, куда попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом Америка вновь не представила никаких чётких доказательств и пояснений к «выявленным» назначениям.

Использовала уже набившее оскомину likely, говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Такой подход не выдерживает критики, — рассказал дипломат.

В пятницу Министерство торговли США добавило в свой чёрный список шесть физических и юридических лиц из РФ.