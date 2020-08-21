Посол Литвы рассказал о целях страны в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9ef0beb4-e445-11ea-a6de-fa163e074e61_660.jpg Эйтвидас Баярунас Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выборы президента в Белоруссии прошли не в соответствии с международными нормами, заявил посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас. Он подчеркнул, что глава МИД РФ Сергей Лавров также признал, что выборы были не идеальными.

Все видели аресты кандидатов и ограничение возможностей оставшихся, той же Светланы Тихановской, проводить публичные выступления в рамках предвыборной кампании. <...> Всем было понятно, что выборы не были демократическими, — сказал Баярунас в интервью NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Литва не считает президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным.

Также дипломат обратил внимание на жестокость полиции, ОМОНа и спецслужб республики по отношению к протестующим. По его словам, действия силовиков не должно быть безнаказанными. Именно поэтому, отмечает посол, главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций.

Наша цель — демократическая, независимая, процветающая Беларусь. Мы связаны исторически и экономически, более 500 лет входили в состав Великого княжества Литовского. Повторюсь, Литва не вмешивается в ситуацию в Белоруссии, но не может оставаться безразличной к её судьбе, — сказал Баярунас.

9 августа в Минске и других городах Белоруссии после президентских выборов начались акции протеста. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Полный текст интервью с послом Литвы в РФ Эйтвидасом Баярунасом читайте на NEWS.ru.