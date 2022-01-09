Посол РФ Антонов оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

Посол России в США Анатолий Антонов высоко оценил работу миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Так он ответил на попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворцев в стране, сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, первые часы работы миротворцев ОДКБ в Казахстане показали «эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка».

Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Токаева, — подчеркнул Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане и считает, что республика справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», беспорядки были вызваны экономическими причинами, отметил он.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.