Последняя осень Госдумы: депутатам обещают весенние выборы

Госдума открыла осеннюю парламентскую сессию не только в непростых условиях пандемии коронавируса, но и на фоне непрекращающихся слухов о возможном досрочном роспуске. Как сообщил NEWS.ru источник, близкий к Кремлю, уже в ближайшее время во внутриполитическом блоке администрации президента, предположительно, произойдут перестановки, в результате которых выборы в нижнюю палату российского парламента могут быть перенесены с сентября на весну 2021 года. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в беседе с журналистами проговорилась, что не исключает, что сроки этой кампании сдвинут. Со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что переноса думских выборов не будет. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, учитывая, что опыт сокращения полномочий Госдумы уже был, у законодателя есть возможность и в этот раз скорректировать дату голосования и без досрочного роспуска нижней палаты парламента.

Приоритеты на сессию

Депутаты Государственной думы активно приступили к работе после непродолжительных летних каникул. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, этой осенью парламентариям предстоит непростая сессия на фоне сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции.

Принятые нашими гражданами поправки в Конституцию должны быть реализованы в конституционных и федеральных законах. Необходимо выделить работу над ними как один из приоритетов осенней сессии. Уделить этому особое внимание, — напутствовал он коллег, открывая первое пленарное заседание Госдумы.

Всего же депутатам предстоит рассмотреть портфель из 1229 законопроектов, главным приоритетом в котором, помимо инициатив по развитию поправок в Конституцию, станут проект федерального бюджета и ещё 12 бюджетообразующих законов.

Ещё одной особенностью нынешней парламентской сессии являются непрекращающиеся разговоры о досрочном роспуске Госдумы. В последний раз о такой возможности заявлял в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Впрочем, в дальнейшем эта история так и не получила своего развития, однако от планов провести выборы в Госдуму раньше сентября 2021 года в администрации президента (АП) не отказались.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

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Как сообщил NEWS.ru источник, близкий к Кремлю, в ближайшее время в АП ожидаются перестановки во внутриполитическом блоке, после чего примут решение о проведении федеральных парламентских выборов весной 2021 года. «Вероятнее всего, будет апрель», — уточнил собеседник. Другой источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией в управлении внутренней политики Кремля, опроверг кадровые изменения в АП, однако не исключил, что «выборы пройдут в марте 2021 года». По его словам, в Кремле также разрабатываются сценарии увеличения количества мандатов «Единой России» на ближайших выборах за счёт повышения доли одномандатников, в том числе самовыдвиженцев.

Интересно, что утечки из президентской администрации невольно подтвердила и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Отвечая на вопрос журналистов о возможности самороспуска Госдумы, она, с одной стороны, заявила, что не видит оснований для проведения досрочных выборов, а с другой не исключила, что вопрос об определении месяца проведения голосования остаётся открытым.

Я предполагаю, что досрочных выборов в Государственную думу не будет. А что касается уточнения, в какой месяц их проводить, то в любом случае дополнительно надо будет обсуждать бюджет этого закона, как их проводить, чтобы не мешать учебному процессу, — пояснила глава Центризбиркома.

Более того, по словам Памфиловой, с учётом трёхдневного голосования вопрос о переносе даты единого дня голосования на другой месяц, например апрель, «возникнет закономерно, к нему в любом случае обязательно придётся возвращаться».

Эту мысль главы ЦИК РФ поддержал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пообещав после ЕДГ вернуться к теме его переноса на март-апрель. Он уточнил, что в этом вопросе коммунистов поддерживают и в ЛДПР. В свою очередь сам Жириновский в эфире телеканала «Дождь» заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Он пообещал, что лидеры думских фракций вскоре обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Геннадий Зюганов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конституционно оправданных целях

В профессиональном сообществе тем временем идею досрочного роспуска Госдумы окончательно похоронили, однако мнения политологов и экспертов относительно переноса даты выборов разошлись.

Так, управляющий партнёр KGD Group Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru отметил, что вероятность переноса выборов на апрель остаётся высокой.

Это можно сделать в рамках оговорки, что однократно может быть изменён срок деятельности Госдумы в большую или меньшую сторону без изменения законодательства и самороспуска Думы. Это может быть апрель. ЕДГ показал, что система понятна, управляема и риски не очень высокие. Главный вопрос — в течение октября определиться с мажоритарными округами, кто по какому округу идёт. Это планирование архитектуры 225 кампаний с учётом спойлеров и представителей системной оппозиции. Это непросто, но за октябрь с этим можно справиться. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

С другой стороны, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, напротив, считает вполне логичным проведение думских выборов в сентябре 2021 года.

Жители России привыкли к выборам в сентябре. А полномочия депутатов не могут по закону сокращаться на значительный срок. При переносе с сентября на апрель это сокращение может быть серьёзным. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Политический юрист Антон Тимченко в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что экстренные механизмы досрочной «перезагрузки» Государственной думы, которые можно было рассматривать ещё весной — трёхкратное отклонение депутатами кандидатуры нового премьер-министра, неоднократное выражение парламентариями недоверия правительству и сложение полномочий всеми депутатами, — в данное время неуместны.

Сейчас для «приближения» даты голосования по выборам Государственной думы оптимально использовать сценарий, уже использовавшийся с прошлым созывом депутатов — в избирательное законодательство вносится поправка, утверждающая иную дату голосования. При этом в прошлый раз, чтобы «усилить» позицию изменений в законе и обосновать их легитимность, Совет Федерации обратился в Конституционный суд РФ с запросом о том, допустим ли перенос даты очередных выборов Государственной думы «в конституционно значимых целях». Конституционный суд РФ признал, что изменение даты выборов, влекущее сокращение срока полномочий Госдумы текущего созыва, в конституционно оправданных целях допустимо. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

Эксперт уверен, что и сейчас ничто не мешает законодателю также скорректировать дату голосования и в этот раз, заручившись при необходимости постановлением Конституционного суда РФ. При этом в качестве особых обстоятельств, конституционно оправдывающих такой перенос, можно указать как пандемию коронавируса, так и обновление системы публичной власти в результате принятия поправок в Основной закон, добавил он.

Юрист также пояснил, что по закону выборы депутатов Госдумы должны быть назначены президентом не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Поэтому чтобы провести парламентские выборы в конце марта — в апреле, поправки в избирательное законодательство должны быть приняты не позднее декабря, уточнил Тимченко.