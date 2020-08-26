Политтехнолог: Разнос от Путина «набросит ошейник на региональные элиты»

https://static.news.ru/photo/da30ca9c-e82c-11ea-8f35-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Скандал, связанный с Башкирской содовой компанией, поднимет рейтинг Путина и «позволит набросить ошейник на региональные элиты». Такое мнение высказал политтехнолог Марат Баширов. По его словам, после того как глава государства устроил разнос в связи с ситуацией вокруг шихана Куштау, может последовать череда проверок по всей России.

Сейчас составляется список всех приватизаций и слияний, которые запускались главами регионов, одобрялись ФАС России и курировались Минэкономики России. Фактически это кампания по деприватизации, — цитирует его «Царьград».

Проверка сделок с региональными активами, как считает эксперт, является удачной «политической находкой» и положительно повлияет на рейтинг президента Путина. Благодаря этому, по словам Баширова, станет возможным «нивелировать риски политических процессов 2021–2024». Эту тему могут сделать одной из главных в ходе выборов в Госдуму — 2021.

Позволит набросить ошейник на региональные элиты, которые расшалились, как в Хабаровске, — заключил Баширов.

Башкирская содовая компания пыталась начать разработку горы Куштау, однако на защиту вышли местные жители, у шихана начались акции протеста. 16 августа активисты устроили потасовку с сотрудниками ЧОП и полиции. С 3 августа, когда прошли первые акции, правоохранители задержали несколько десятков человек.

В среду, 26 августа, Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК) и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.

Как писал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров счёл исчерпанным конфликт вокруг разработки шихана Куштау. По его словам, ситуация исчерпала себя в тот момент, когда жители республики «очень объединённо» сказали «нет». Хабиров добавил, что правоохранительные органы по поручению президента Путина выяснят обстоятельства сделки, в результате которой государство лишилось контрольного пакета акций компании.