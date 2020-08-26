Глава Башкирии счёл исчерпанным конфликт вокруг шихана Куштау

https://static.news.ru/photo/50bcdf10-e7ed-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Шихан Куштау Фото: ru.wikipedia.org/WadPol - собственная работа, Общественное достояние,

Глава Башкирии Радий Хабиров счёл исчерпанным конфликт вокруг разработки шихана Куштау. По его словам, ситуация исчерпала себя в тот момент, когда жители республики «очень объединённо» сказали «нет».

Хабиров добавил, что правоохранительные органы по поручению президента Путина выяснят обстоятельства сделки, в результате которой государство лишилось контрольного пакета акций Башкирской содовой компании.

Мы начали понимать, что Куштау как сырьё мы не имеем права рассматривать, — заявил Хабиров в эфире телеканала «Россия 24».

Глава республики отметил, что предварительный ущерб, нанесённый компании, оценивается в десятки миллиардов рублей.

Куштау — одна из гор в цепочке четырёх шиханов у Стерлитамака, там сосредоточено основное производство БСК. Два года назад компания объявила, что может прекратить производство из-за нехватки сырья и получила разрешение на разработку шихана Куштау.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). По словам главы государства, ситуация с шиханом (горой) Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.