Глава Башкирии счёл исчерпанным конфликт вокруг шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров счёл исчерпанным конфликт вокруг разработки шихана Куштау. По его словам, ситуация исчерпала себя в тот момент, когда жители республики «очень объединённо» сказали «нет».
Хабиров добавил, что правоохранительные органы по поручению президента Путина выяснят обстоятельства сделки, в результате которой государство лишилось контрольного пакета акций Башкирской содовой компании.
Мы начали понимать, что Куштау как сырьё мы не имеем права рассматривать, — заявил Хабиров в эфире телеканала «Россия 24».
Глава республики отметил, что предварительный ущерб, нанесённый компании, оценивается в десятки миллиардов рублей.
Куштау — одна из гор в цепочке четырёх шиханов у Стерлитамака, там сосредоточено основное производство БСК. Два года назад компания объявила, что может прекратить производство из-за нехватки сырья и получила разрешение на разработку шихана Куштау.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). По словам главы государства, ситуация с шиханом (горой) Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.