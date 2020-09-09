Политолог заочно задал Тихановской ряд вопросов после её обращения к РФ

https://static.news.ru/photo/12858364-f292-11ea-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне записала обращение к россиянам. Она призвала не верить пропаганде в РФ по поводу происходящего в республике и «не поддаваться влиянию лжи». Женщина отметила, что протесты никогда не были нацелены против Москвы. Её поступку удивился политолог «Центра цивилизационных стратегий» Виталий Волчков. Он заочно задал оппозиционерке ряд вопросов.

А что послужило поводом, для того, чтобы она так высказалась? У нас что, идут манифестации против белорусов? У нас идут какие-то демарши в отношении белорусов? Или россияне как-то неправильно понимают ситуацию? Знаете, почему она (Тихановская. — NEWS.ru) обратилась? Потому, что она неправильно понимает расстановку сил. Она обратилась к россиянам так, как будто россияне отрицательно относятся [к Белоруссии], как будто они неправильно понимают положение в Белоруссии, и смысл её обращения — включить россиян в белорусскую разборку, — заявил Волчков в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Кроме того, эксперт поинтересовался, каких россиян она втягивает в происходящее в республике: рабочих Уралвагонзавода или «крикливое меньшинство», выходящее на улицы не ради отстаивания своих интересов, а ради «карнавала» и привлечения внимания к себе.

В своём обращении Тихановская заявила, что к выборам 2020 года Лукашенко подошёл без единого шанса на переизбрание. В этой ситуации он выбрал единственную тактику — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны. Она отметила, что Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов и удерживает власть путём «подавления протестующих». Тихановская также перечислила основные требования белорусского народа, среди которых — уход Лукашенко, проведение честных выборов и освобождение политзаключённых.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит на повестке дня. Он не будет затронут и во время предстоящего визита главы республики Александра Лукашенко в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал отношения между странами союзническими и многовекторными, отметив, что они имеют статус «особого партнёрства».