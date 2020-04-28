Политолог рассказал о «сюрпризах», про которые в обращении сообщит Путин

https://static.news.ru/photo/03584d6c-895c-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в своём обращении к народу 28 апреля расскажет о «сюрпризах», которые не будут связаны с майской самоизоляцией.

Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.

Сюрпризов с майской самоизоляцией не будет. Президент сегодня скажет о других сюрпризах, — цитирует политолога телеканал «Царьград».

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин выступит с большим обращением на совещании с регионами по коронавирусу после 15:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал анонсировать каких-либо заявлений главы государства, призвав дождаться совещания.