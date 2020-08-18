Политолог оценил «шпионские игры» Норвегии

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Норвежский премьер-министр прокомментировала сообщения об аресте гражданина страны, который якобы встречался с неким российским разведчиком и передал ему гостайну. Эрна Солберг отметила, что вы ситуации сначала должны разобраться официальные власти. Скандинавским спецслужбам, видимо таким образом нужно как-то продемонстрировать свою значимость и важность, поэтому они устраивают лишённые логики и смысла непонятные игры. Так считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

По мнению политолога, в данном случае речь может идти об очередном проявлении шпиономании, которая, по неясным пока причинам, наблюдается в последнее время в северных, скандинавских странах, и в первую очередь в Норвегии, сообщает «Политика Сегодня».

Возможно, это какая-то согласованная деятельность, призванная показать, что существует «российская угроза». То ищут российские подводные лодки в норвежских фьордах, это вообще, похоже, является национальным норвежским развлечением ‒ кто углядит перископ подводной лодки, тому, наверное, дадут какой-то приз, — отмечает Шатров.

Он пояснил, что из-за невозможности увидеть в этом какие-то реальные вещи, поиск врага решили перевести в другую плоскость и такой «работой» норвежские спецслужбы решили продемонстрировать свою значимость.

В этом нет логики и здравого смысла ... Это какие-то непонятные игры спецслужб, которым, наверное, нужно доказывать свою важность и значимость. Поэтому периодически на поверхность вытягиваются вот такие истории, — заключил свои рассуждения эксперт.

Премьер-министр Норвегии, при этом комментируя арест норвежца сказала всё-же, что сначала нужно провести расследование, и только потом Осло выразит свою официальную позицию.

В прошлом году в России судили подозреваемого в шпионаже норвежца Фруде Берга. Ему вменяли сбор данных о российских атомных подлодках. Его приговорили к 14 годам заключения, однако вскоре помиловали и в рамках обмена пленными передали посольству Норвегии в Вильнюсе 15 ноября 2019.

Как писал NEWS.ru, 15 августа полицейская служба безопасности Норвегии задержала 50-летнего гражданина своей страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Свою вину мужчина не признаёт. Известно, что задержанный является сотрудником компании DNV GL (Det Norske Veritas). По работе мужчина связан с информацией, затрагивающей оборонную промышленность.