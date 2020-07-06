Политолог оценил планы США рекламировать свою культуру в РФ

https://static.news.ru/photo/4fa539e8-c02d-11ea-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Госдеп США ужа давно выделяет средства на формирование лояльности общественности, которая находится вне границ Соединённых Штатов для создания положительного имиджа для внешней аудитории. Об этом заявил политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

Но сейчас внутриполитические и внутриэкономические процессы в США довольно неоднозначны, там много проблем, грядут выборы, обостряется внутриполитическая борьба, игроки показывают все имеющиеся у них ресурсы, в том числе и весьма жёсткие, — сказал Войко в эфире радио Sputnik .

По его мнению, в настоящее время сложно говорить о каком-либо эффекте такой инициативы, так как существуют политические процессы, которые нивелируют финансирование такого проекта.

Реализацией инициатив, направленных на знакомство жителей России с особенностями американской культуры, истории и политики, займётся американское посольство в Москве. Проект обойдётся Госдепу примерно в $350 тысяч.

Первый пункт проекта подразумевает привлечение российских школьников к изучению отношений США и РФ. Согласно плану, группы учеников будут работать над созданием образовательных проектов, которые после станут средством приобщения более широкой аудитории к изучению общей истории стран. В частности, школьники должны создать сайты, приложения, AR- или VR-платформы, передаёт RT. Инициатива направлена на продвижение понимания истории Соединённых Штатов, терпимости, общих ценностей, а также изучение английского языка. Бюджет этой части проекта составит $50 тысяч.

Другая инициатива направлена на обеспечение технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), разъясняющей особенности культуры и внешней политики США, писал NEWS.ru.