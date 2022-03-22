Политолог объяснил нереальность референдума на Украине по Крыму и Донбассу

Проведение Киевом референдума по статусу Луганской и Донецкой народных республик и Крыма — нереальная идея и «уловка» президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, подобные мероприятия проводятся властями только тогда, когда они уверены в нужных результатах и могут ими манипулировать.

По-крупному, референдум без заранее известного результата невозможен. Это является уловкой Зеленского для прекращения боевых действий [на Украине]. Запад в лице США и Британии ему приказал сделать всё, чтобы максимально задержать продвижение армии России, так как Вашингтон и Лондон хотят выиграть время для накачки оружием силовых структур Украины, чтобы те подольше воевали. И в РФ это прекрасно понимают, поэтому ни о каком референдуме речь идти не может, — добавил Марков.

Эксперт добавил, что «РФ никогда не согласится только на признание Крыма и ЛНР с ДНР». Собеседник объяснил, что речь идёт о том, чтобы «большая часть Украины — юго-восток и центр — не превращались в мобилизационный материалом для создания «Антироссии».

Полная нейтральность или пророссийские настроения, денацификация и демилитаризация, — подытожил Марков.

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по проведению референдума о статусе Донбасса и Крыма может повредить переговорному процессу, так как порождает риск его затягивания, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Украина — суверенное государство и там должны быть внутригосударственные процедуры. Помимо этого, есть те темы, которые находятся на столе переговоров двух делегаций.

Ранее Зеленский заявил, что темы гарантий безопасности в условиях запрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признания Крыма должны быть вынесены на всеукраинский референдум. Таким образом он собирается решить вопросы компромиссов на переговорах.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.