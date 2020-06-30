Политик рассказал, может ли Зеленский стать «последним президентом Украины»

https://static.news.ru/photo/8a52b14c-bab0-11ea-aeee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Маловероятно, что Украина перестанет использовать президентскую форму правления из-за несостоявшейся государственности, считает председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По его словам, многие политические игроки хотели бы манипулировать украинским лидером, решая через парламент «свои корыстные интересы», чем они сейчас и занимаются.

Здесь есть целая база интересантов, и это «вашингтонский обком». В зависимости от того, какое там будет принято решение, такой и будет форма правления на Украине, — пояснил он.

При этом, отметил политик, нельзя исключать того, что Украина «может просто распасться» в связи с неурегулированной работой государства и резким падением уровня жизни граждан. Колесниченко подчеркнул, что при таком исходе речь пойдёт уже не о президенте, а о судьбе населения, которые «окажутся под руинами распадающегося государства», передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Зеленский имел огромную возможность сделать страну процветающей, но не справился. Теперь он может оказаться последним человеком, занимавшим данный пост, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.

Рейтинг доверия граждан президенту Украины упал до рекордно низких значений. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Центром Разумкова. Согласно им, с сентября 2019 года рейтинг украинского лидера обвалился с 56,1% до 25,3%. При этом уровень доверия бывшему президенту страны Петру Порошенко возрос по сравнению с прошлогодними показателями с 6,1% до 11,1%.