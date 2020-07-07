Полиция объяснила невозможность проведения одиночных пикетов коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1c28004c-c135-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз журналистов России (СЖР) получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов. Полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер.

Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, — сообщил «Интерфаксу» председатель СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, Союз намерен обратиться к тем, кто эти меры вводил, чтобы их отменили. Он подчеркнул, что одиночные пикеты не являются массовым мероприятием, которое требует согласования, и порой остаются единственной возможностью для проявления журналистами солидарности с коллегами.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова также заявила, что пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев выразил такое же мнение.

Вопрос о причинах задержания на одиночных пикетах поднимается общественностью давно. Такие акции, согласно российскому законодательству, не требуют никаких согласований и являются правом любого гражданина. Однако их участников задерживали под различными предлогами и до пандемии.

Накануне у здания ФСБ на Лубянке в Москве были задержаны более 20 журналистов. Они вышли с одиночными пикетами в поддержку своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, которого арестовали по подозрению в госизмене. Некоторые пришедшие даже не успели развернуть плакаты — и сразу оказались в автозаке. Задержанных отпустили уже ночью. Одним вменили административную статью о нарушении порядка проведения пикетирования, других оформили по статье о нарушении правил поведения при угрозе ЧС.

Дело Сафронова

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл сюда всего полтора месяца назад из «Ведомостей», а до этого 10 лет проработал в «Коммерсанте».

Во время суда о выборе меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. По версии следствия, в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

Следователь в ходе заседания подчёркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил Песков), но при этом упоминал прошлогоднюю статью в «Коммерсанте» о намерении РФ поставить Египту сверхновые истребители Су-35. Изданию тогда пришлось удалить публикацию. После неё Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у Москвы. Весной этого года новость о грядущих поставках выпустили ТАСС и «Вести.ру».

Как считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов, очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов. По словам Павлова, при этом в деле нет подтверждений того, что Сафронов передавал какую-либо гостайну. Предъявленные стороной документы, по словам защитника, не были секретными. В материалах дела также не пояснялось, откуда у подозреваемого был доступ к секретным сведениям.

По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии. Его взяли под стражу на два месяца.