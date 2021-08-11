Поклонская показала свою анимационную копию

Наталья Поклонская, зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам, создала свою анимационную копию, которую назвала SORA. Цифровая версия Поклонской разговаривает на японском языке.

Тем временем мы с командой создали мою цифровую копию «Няш-Мяш» по имени SORA (в переводе с японского — небо). Первый выпуск NFT (non-fungible token) в стиле аниме посвящаем только что прошедшей Олимпиаде в Токио, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Цифровая копия Поклонской на видео произносит на японском языке девиз Олимпиады в Токио: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Сама Поклонская отметила, что так она обращает внимание людей на важность единства «на пути к безопасной жизни человечества».

Миловидная, но сильная внутри SORA с развевающимся флагом Олимпийских игр является первой частью проекта, для создания которого мне пришлось заговорить на японском языке. И скажу, что мне очень понравилось! А дальше будет ещё интереснее, — заявила бывший прокурор Крыма.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма российским.