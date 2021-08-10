Поклонская высказалась после слов Лукашенко о признании Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма российским.

Такое чувство, что Александра Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России: российские олигархи признают или не признают. У него другие задачи — развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам, — подчеркнула Поклонская.

Она считает, что лидеру Белоруссии следует посетить Крым и только потом заявлять подобное.

А что касается Белоруссии... На эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого. Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны, — отметила депутат.

Ранее стало известно, что белорусские власти признают Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».