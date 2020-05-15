Поклонская объяснила, почему дала интервью именно Гордону

https://static.news.ru/photo/251ef7ca-969f-11ea-81e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, почему решила дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По её словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова отзывы с издёвкой о себе и рекомендовала высказываться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил идею интервью, депутат приняла предложение.

Интервью Дмитрию Гордону я давала не для его популярности, а для того, чтобы донести свою точку зрения, точку зрения крымчан, и чтобы нас услышали. И сделать первый шаг — шаг разумный, шаг к миру, — сказала Поклонская в эфире радио «Крым», отвечая на вопрос, с чем был связан её выбор интервьюера.

Она отметила, что журналист сдержал слово и сохранил все ответы в вышедшем интервью. Беседа с Гордоном проходила в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. Поклонская в числе прочего рассказала о расследовании дел против украинских ОПГ и о событиях 2014 года. Посмотреть запись беседы можно на YouTube-канале журналиста.

Позже в эфире телеканала «Украина 24» Гордон заявил, что сказанное Поклонской является документацией российской агрессии и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге. Журналист также назвал Поклонскую символом предательства.

Наталья Поклонская долгое время работала в прокуратуре Украины. Она не поддержала Евромайдан в 2014 году и после присоединения Крыма к России возглавила прокуратуру нового региона. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы. В российском парламенте она является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В Киеве Поклонской вменяют целый ряд преступлений — от госизмены до похищения людей. При этом подозреваемая нашла множество процессуальных нарушений в расследовании своих бывших коллег. Однако оспорить их действия и полноценно участвовать в процессе Поклонской, по её мнению, не позволяют изъяны в законодательстве, писал NEWS.ru.