Наталья Поклонская рассказал о покушении на свою дочь

https://static.news.ru/photo/7c00a2a0-9465-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, давая интервью Дмитрию Гордону, рассказала о покушении на свою дочь. Сейчас ей 15 лет. Злоумышленники напали на девочку в школе в Симферополе после референдума о присоединении Крыма.

В детали Поклонская вдаваться не стала. Об этой истории она рассказала, отвечая на вопрос журналиста, в каком вузе хочет учиться ребёнок.

Она пока ищет свою профессию. Раздумывает, кем стать: то ли юристом, то ли психологом. С вузом пока мы не определились. И я бы не стала говорить в целях безопасности. Так как на ребёнка было покушение. Не понимаю, как можно опускаться до такой низости. Я всю жизнь по долгу службы имела дело с бандитами, но они до такого не опускались, — сказала депутат.

Она также рассказала и о покушении на свою жизнь. Это случилось, когда она работала прокурором. Всё произошло в Одессе, куда пришлось везти фигуранта дела для проведения следственных действий. Кто-то, по мнению Поклонской, подмешал отраву в бутылку с водой, которую обычно ставят в гостиничных номерах.

Мне было очень плохо, — вспоминает она

Интервью с Гордоном проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. Поклонская, в числе прочего, рассказала о расследовании дел против украинских ОПГ и событиях 2014 года. Посмотреть запись беседы можно на YouTube-канале журналиста.

Наталья Поклонская долгое время работала в прокуратуре Украины. Она не поддержала Евромайдан в 2014 году и после присоединения Крыма к России возглавила прокуратуру нового региона. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы. В российском парламенте она является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В Киеве Поклонской вменяют целый ряд преступлений — от госизмены до похищения людей. При этом подозреваемая нашла множество процессуальных нарушений в расследовании своих бывших коллег. Однако оспорить их действия и полноценно участвовать в процессе Поклонской, по её мнению, не позволяют изъяны в законодательстве, писал NEWS.ru.

Дмитрий Гордон ведёт авторскую передачу на украинском телевидении, где берёт интервью у известных людей. Его гостями были Милявская, Шендерович, Познер, Зеленский и многие другие.