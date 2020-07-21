Многие сегодня задаются вопросом — почему был-таки проведён парад Победы на Красной площади, но отказались в итоге от шествия Бессмертного полка? Точку в этом вопросе поставил Владимир Путин во время своего визита в Керчь, пообещав провести это мероприятие в 2021 году «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Перед этим прозвучали заявления руководителей движения «Бессмертный полк России», в том числе Василия Ланового, которые подготавливали необходимый информационный фон для отказа. Президент таким образом поставил точку.

Мотивация Кремля многоаспектна, и отличия от парада Победы бросаются в глаза. Во-первых, парад был узко локализованным мероприятием, он проходил в одной точке Москвы. В таких условиях соблюсти необходимые эпидемиологические и санитарные требования было гораздо проще.

Бессмертный же полк проводится на территории всей страны, в нём участвуют миллионы и миллионы граждан. С учётом того, что за пределами Москвы уровень опасности заражения коронавирусом остаётся довольно высоким, это обстоятельство делает данное шествие практически невозможным, если беспокоиться о здоровье населения. Могут сказать про голосование по поправкам в Конституцию. Но оно было растянуто на несколько дней, люди не собирались все сразу в одном многолюдном месте, удалось избежать столпотворения, социальная дистанция соблюдалась. Рассматриваемая же акция, напротив, предполагает близкое соседство, тесное социальное взаимодействие.

Во-вторых, все временные сроки для марша полка уже прошли. Парад Победы удалось приурочить к его 75-летней годовщине — 24 июня. Бессмертный же полк традиционно проводился 9 Мая. Найти теперь какую-то другую дату было бы затруднительно, Владимир Путин упоминал про день Военно-Морского флота (26 июля), но этот праздник в целом мало известен в стране. И приурочивание к нему выглядело бы слишком натянутым.

В-третьих, после ослабления карантинных мероприятий и постепенного возвращения страны к нормальной жизни у людей появляется желание отправиться отдыхать, проводить свободное время за городом. Соответственно, проведение Бессмертного полка в июле-августе могло бы создать для многих немалые проблемы, поставить их перед выбором — участие в акции или поездка с целью отдыха. Недаром крупные акции избегают назначать на традиционный сезон отпусков. А проведение шествия с малым количеством участников способно его только дискредитировать или выставить в негативном свете.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как же повлияет отказ от акции «Бессмертный полк» в этом году на судьбу этой общественной инициативы, на продолжение традиции, которая начала складываться на наших глазах восемь лет назад и уже успела стать привычной, ассоциироваться с 9 Мая? Не станет ли сбой этого года препятствием для её закрепления в сознании россиян?

Думается, что разовый отказ не сможет повредить инициативе. Она достаточно укоренена в менталитете современного населения России и пользуется поддержкой властей. Когда она только начиналась в 2012 году, вряд ли кто-то мог себе представить, что из неё разовьётся нечто долговременное. Однако, повторимся, мы стали свидетелями того, как выход на демонстрации с портретами родных — ветеранов войны — стал уже традицией. Так удачно задуманная инициатива откликнулась в сердцах миллионов россиян, восполнив эмоциональную потребность, желание вспомнить о своих предках, ощутить принадлежность к традиции, осязать за собой великую историю, быть частью героической общности.

Не создаются ли тем самым репутационные риски для Кремля — другой логичный вопрос, который встаёт после такого решения. Думается, что нет. На май пришёлся пик пандемии коронавируса, были отменены все публичные мероприятия. И тогда население с пониманием отнеслось к ограничительным мерам властей, к их борьбе за санитарную безопасность. Если шествие, равно и другие публичные мероприятия, связываемые традиционно с 9 Мая, не состоялись тогда, то теперь уже, спустя почти три месяца, вопрос становится совсем неактуальным. Вряд ли он всколыхнёт население, благо сами организаторы шествия выступили инициаторами его отмены.

Можно сказать, что отмена акции Бессмертный полк стала завершающим аккордом в череде чрезвычайных действий, вызванных эпидемией коронавируса. В обозримом будущем больше не предполагается — если только не придёт вторая волна коронавируса — иных подобных ограничительных мер. Страна практически возвратилась к своей нормальной и привычной жизни.