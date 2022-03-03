Певцов о заявлении Володина: «Он не командует над деятелями культуры»

Депутат Дмитрий Певцов отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслова Володина о том, что деятели культуры, осуждающие российскую операцию на Украине, должны уволиться. Он напомнил, что его коллега внёс предложение, а не приказ. Володин «не командует над деятелями культуры», но и они не должны кусать кормящую руку, отметил собеседник NEWS.ru.

Вячеслав Викторович внёс предложение, а не приказ, тем более что он не командует над деятелями культуры. Но в этом есть определённая логика. Нельзя сидеть на двух стульях, кусать кормящую тебя руку. Это нечестно. Собственно говоря, кто там ушёл? Из Светлановского оркестра директор ушёл, из центра Мейерхольда — вот это я понимаю, честно. А те, кто подписывал письмо против специальной военной операции — я глубоко убеждён, что есть там люди, которые не в курсе, которые восемь лет занимались только собой, которые не слушали обращение президента, — подчеркнул Певцов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, «обращение Володина к деятелям культуры заставит их задуматься, где они живут, и понять, на чьи деньги они существуют». Фраза «если ты не будешь заниматься политикой, то политика займётся тобой», она очень сильно тут применима, подытожил политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса и денацификации Украины.

Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул министр.