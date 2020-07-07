Песков заявил, что контактов между Россией и Чехией пока не планируется

https://static.news.ru/photo/9ba47726-c10b-11ea-aafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Каких-либо двусторонних контактов между Россией и Чехией на высоком или высшем уровне пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется, — цитирует ТАСС Пескова.

Журналисты попросили Пескова дать оценку отношениям Москвы и Праги в связи с делом советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Чехии. Однако представитель Кремля вспомнил о другом инциденте — демонтаже памятника маршалу Коневу в Праге и отметил, что отношения с Чехией были омрачены «определёнными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей» этой страны. При этом, Песков подчеркнул, что «Россия выступает за добрые связи со всеми странами, включая Чехию».

Как писал NEWS.ru, первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в передаче секретных сведений чешским спецслужбам.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но, по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.

Следствие же полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешскими спецслужбами и в 2017-м передал их представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста. Адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин задерживают этих людей. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие. Однако Дмитрий Песков считает, что материалы СМИ в поддержку арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова основаны на эмоциях.