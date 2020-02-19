https://static.news.ru/photo/ae0168be-52fe-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что бывший помощник главы государства Владислав Сурков найдёт применение своему многолетнему опыту и таланту.

Представитель Кремля отметил, что ничего не знает о будущей работе Суркова. Он затруднился сказать, в коммерческой или государственной структуре будет работать бывший чиновник.

У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков, — заявил Песков.

Журналисты спросили, пригодятся ли навыки экс-помощника президента на украинском направлении на какой-либо новой работе.

Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском, — ответил Песков.

NEWS.ru сообщал, что 27 января политолог Алексей Чеснаков заявил, что Владислав Сурков оставил государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». В Кремле подчеркнули, что указ об отставке Суркова отсутствует. 18 февраля российский лидер Владимир Путин освободил Суркова от занимаемой должности.