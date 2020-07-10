Песков сообщил о нетерпимости Путина к гомофобии

https://static.news.ru/photo/b90a4c82-c29b-11ea-b0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают гомофобские заявления перегибами, а глава государства Владимир Путин относится к подобному нетерпимо. Он отметил, что президент уже не раз отвечал на этот вопрос журналистам, в том числе и зарубежных изданий.

В период до пандемии были очень частые интервью, эти вопросы ему задавали. Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области, — пояснил Песков журналистам.

Также Песков подчеркнул, что глава государства также считает правильным обращать внимание на «национальные устои в целом в России»:

В некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать.

Комментируя сравнение «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой, Песков подчеркнул, что Владимр Путин относится к этому нетерпимо.

Вообще к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете. Это же, скорее, относится к перегибам, — добавил спикер Кремля.

На вопрос, ознакомились ли в Кремле с сериалом о преследовании геев в России, в частности, в Чечне, Песков ответил, что у Кремля много других, более важных дел.

Я бы не преувеличивал значение подобных сериалов, — подчеркнул он.

4 июля на YouTube-канале LGBTQ World опубликовали документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» американского режиссёра Дэвида Франса. В нём рассказывается о пытках представителей ЛГБТ-сообщества, секретных тюрьмах, а также об эвакуации людей, которых в республике притесняют за сексуальную ориентацию. Главными героями фильма стали представители секс-меньшинств, которые уехали или пытаются уехать из Чечни.

3 июля во время встречи президента с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась на пропаганду гомосексуализма через радужные цвета, например, через мороженое с таким названием. Также она отметила, что отрицательно относится к радуге, как и к свастике. Отвечая Лаховой, Путин согласился, что вопрос «пропаганды нетрадиционных для нас ценностей» нуждается в «контроле», но делать это необходимо «не агрессивно».

После выступления Лаховой на неё посыпался шквал ироничных комментариев в Интернете. Она в ответ заявила, что её отношение к этому вопросу отличается от мнения пользователей Сети. Изданию «Подъём», она уточнила, что «говорила про скрытую рекламу, которая постоянно навязывается тихонько словами радуга, цвета радуги». Лахова подчеркнула, что она поддерживает традиционные ценности, а не однополые браки. При этом, она считает, что никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств, от них просто требуют «не заниматься пропагандой». Но, по её словам, в последние годы агрессивно навязываются «нетрадиционные ценности», лоббировать их можно и через мороженое с таким названием, убеждена она.

Производителем мороженого «Радуга» является группа компаний «Чистая линия». Её вице-президент Армен Бениаминов заявил, что это мороженое не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ.

Одна из поправок, закреплённых теперь в Конституции, закрепила положение о том, что брак является исключительно союзом мужчины и женщины. Разговор о пропаганде нетрадиционных ценностей зашёл на встрече с Путиным, где присутствовала Лахова, во время обсуждения ситуации вокруг флага ЛГБТ, который 25 июня вывесило на своём здании посольство США.

Флаг тогда сняли через несколько часов. Спустя два дня радужное полотнище подняли на территории посольства Великобритании в центре Москвы. За этим последовало обращение послов Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США к правительству России с призывом защищать права всех граждан, включая представителей ЛГБТ-сообществ. Заявление вышло в месяц прайдов, который отмечается в июне, писал NEWS.ru.