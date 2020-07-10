Песков: РФ не финансирует украинского политика Медведчука

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Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, — сказал представитель Кремля. Он также выразил сожаление, что такие поздравления не осуществляются и сейчас. Кроме того,...