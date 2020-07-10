Песков: РФ не финансирует украинского политика Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль занимается финансированием украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
По его словам, Кремль никогда не перечислял денежные средства главе политсовета этой партии Виктору Медведчуку.
Российская Федерация не финансирует Медведчука, — подчеркнул представитель Кремля.
Российский политик допустил, что у президента Украины Владимира Зеленского «имеется ошибочная информация»,
Ранее, как писал NEWS.ru, Медведчук предположил, что Международный валютный фонд вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Украины. По его словам, власть пытается любой ценой получить очередной «непонятно какой транш МВФ». При этом Киев не осведомлён о сумме кредита. А бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что средства, обещанные МВФ за принятие закона о продаже земли, не помогут жителям Украины.
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