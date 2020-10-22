Песков: РФ делает всё для дипломатического урегулирования в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1bba7b3c-1467-11eb-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Российская Федерация делает всё возможное для возвращения ситуации в Нагорном Карабахе «в русло политико-дипломатического урегулирования», заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, иного пути решения проблемы в Москве не видят.

Мы намерены и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования проблемы, — цитирует представителя Кремля «Московский Комсомолец».

Анкару необходимо привлечь в карабахское урегулирование, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что Турция является единственным государством, которое имеет границы с тремя странами Кавказа.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Армении пожалеют, если примут решение о нанесении ударов по азербайджанской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.