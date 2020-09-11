Путин не встретится с врио главы ЕАО до выборов из-за графика

https://static.news.ru/photo/6883954e-f422-11ea-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: goldshtein_rostislav/instagram.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать каких-либо выводов из того, что глава государства Владимир Путин не провёл встречу с врио руководителя Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном перед стартом единого дня голосования.

По его словам, это связано исключительно с рабочим графиком российского лидера.

Безусловно, он не может провести общение со всеми исполняющими обязанности, собственно, нет такой задачи, поэтому какие-то выводы делать в связи с тем, что такого общения не было, было бы совершенно неправильно, — подчеркнул он.

Песков отметил, что каждый врио главы региона, который решил принять участие в выборах, работает по своей программе, и у всех очень напряжённая повестка дня. Он пояснил, что в этом случае встречи с президентом не являются главными, в отличие от того, как работает исполняющий обязанности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Софед 23 декабря 2019 года досрочно прекратил сенаторские полномочия Гольдштейна после того, как Путин назначил его врио губернатора ЕАО вместо ушедшего в отставку Александра Левинталя.

На пост главы региона кроме Гольдштейна претендуют представитель партии «Родина» Борис Тихонов, Роман Куземский от партии «Патриоты России», кандидат Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин («Справедливая Россия»).