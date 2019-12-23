https://static.news.ru/photo/93876448-258b-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия Ростислава Гольдштейна. Ранее Президент РФ Владимир Путин назначил его врио губернатора Еврейской автономной области вместо ушедшего в отставку Александра Левинталя.

Гольдштейн входил в состав комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам с 2015 года. Теперь он сам сможет назначить нового члена Совета Федерации от исполнительной власти региона, передаёт ТАСС.

2 декабря Путин подписал закон, позволяющий назначенному врио главы региона наделять полномочиями нового сенатора в случае досрочного прекращения полномочий предыдущим представителем региона.

Как писал NEWS.ru, комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт в связи с её заявлением. Гехт планирует перейти на работу в органы исполнительной власти. Она занимала пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.