Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

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О какой-либо перезагрузке отношений с США не может идти речи. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РБК.

У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США и, разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи, — сказал дипломат. Он допустил возможность...