Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/0a40e2a0-b7c4-11eb-b0d9-96000091f725_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко готовится и может состояться в конце мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится, — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы интеграции. Ранее пресс-секретарь уточнил, что интеграция — процесс практически постоянный.
Путин и Лукашенко в последний раз более четырёх часов разговаривали лично в Москве 22 апреля. Они обсудили эскалацию на востоке Украины и вопросы совместной безопасности. Лукашенко назвал «несусветной глупостью» желание киевских властей перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу, при этом он подчеркнул, что не станет препятствовать инициативе Киева.
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