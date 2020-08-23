Песков: Путин не участвовал в переговорах о перевозке Навального в Германию

https://static.news.ru/photo/c35e1f7a-e5ef-11ea-8b60-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не участвовал ни в каких переговорах по поводу транспортировки оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это абсолютно не прерогатива президента, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля, ответившего на вопрос журналистов об участии Путина в переговорах по доставке Навального в Германию.

По словам Пескова, это было решением медиков, связанным с состоянием здоровья пациента. Он добавил, что не было и международных переговоров на эту тему.

В данном случае <...> сделали всё очень быстро. Все разрешения, формальности, связанные с вылетом, были приняты очень быстро и без каких-то проблем, — подчеркнул пресс-секретарь.

Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение оппозиционер Алексей Навальный, закрыта для доступа сотрудников СМИ из-за инцидентов с участием ряда журналистов, поведение которых посчитали неприемлемым. О том, что на территорию медицинского учреждения не пускают журналистов, рассказали в полиции. График посещения политика находится на контроле врачей. Посещение больных в отделении интенсивной терапии клиники Charite возможно лишь одним родственником, при условии удостоверения им своей личности, уточнили в клинике.

Состояние здоровья пациента, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко. По её словам, Навальный находится в коме второй степени, а это означает поражение центральной нервной системы. По её словам, дальнейшая судьба будет зависеть от того, насколько быстро и точно поставят диагноз и назначат лечение. Пока, по словам специалиста, делать какие-либо прогнозы преждевременно. Навальный проходит лечение в одной из лучших реабилитационных клиник Германии, считает Бондаренко.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее стало известно, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа, писал NEWS.ru.