Песков прокомментировал «причастность» Москвы к протестам в Минске

https://static.news.ru/photo/791b7a7a-45d5-11eb-b823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову ничего неизвестно про сообщения о якобы причастности Москвы к белорусским протестам. Он подчеркнул, что если было бы достоверное подтверждение этой информации, то его бы уже опубликовали.

Журналисты спросили у представителя Кремля о высказывании, приписываемом одному из руководителей белорусской спецслужбы о «российском следе» в протестах.

Мне неизвестно о таких высказываниях. Наверное, если бы была такая достоверная запись, она бы, наверное, была опубликована. Уж если разные небылицы публикуются, то, наверное, и это бы опубликовали. А если не опубликовали, значит, нет такой записи, — ответил Песков.

Как писал NEWS.ru, председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель анонсировал проведение открытого судебного процесса против экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в легализации полученных преступным путём средств. Кроме Бабарико были задержаны топ-менеджеры банка и его сын Эдуард, всего более 30 человек. Тертель назвал Бабарико «пророссийским» и пообещал показать на суде «русских кукловодов».

Экс-банкир хотел участвовать в выборах президента страны. Ряд экспертов называли его основным соперником главы государства Александра Лукашенко. Бабарико не успел подать документы для регистрации кандидатом на пост президента, его арестовали. Выборы прошли 9 августа, на них в очередной раз победил Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.

После этого в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались жёсткими задержаниями. Вышедшие на улицы сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы и победила домохозяйка Светлана Тихановская. Евросоюз назвал выборы в стране нелигитимными и ввёл против белорусских чиновников санкции. Лукашенко утверждает, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее массовые акции проходят каждое воскресенье в Минске.