Бабарико обвинили в получении взятки

https://static.news.ru/photo/f7e2504a-cdad-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: vdbabariko/facebook.com

Следствие предъявило бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико новое обвинение — в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.

В сообщении отдела информации Генеральной прокуратуры Белоруссии говорится, что Бабарико получил от представителей коммерческих структур около $11,7 млн.

Отмечается, что его действия переквалифицированы со статьи «Дача взятки» на статью «Получение взятки».

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов президента Белоруссии.

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, писал NEWS.ru.