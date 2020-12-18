Белорусское КГБ пообещало показать «русских кукловодов»

https://static.news.ru/photo/c2a8fb7e-412d-11eb-905d-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: vk.com/viktar_babaryka

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель анонсировал открытый судебный процесс, на котором гражданам покажут «русских кукловодов». Такое заявление он сделал на встрече с рабочими предприятия «Гродно-Азот».

По его словам, инцидент с бойцами ЧВК «Вангера», которых задержали в Минске, уже исчерпан. Однако судить будут «пророссийского» представителя оппозиции Виктора Бабарико, передаёт «Наша Нiва».

Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдёт в суд, — сказал он.

Чиновник отметил, что несмотря на наличие таких «кукловодов», Минск ведёт с Москвой переговоры о ценах на газ, но ситуация остаётся сложной. Он отметил, что Белоруссия находится на перекрёстке противостояния между Западом и Востоком, в а Кремле называют РБ «Смоленскими воротами».

Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьёзным ударом по Украине, — добавил он.

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Ранее NEWS.ru писал, что суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста Виктору Бабарико. При этом после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами, которая прошла прямо в СИЗО, нескольким из них была смягчена мера пресечения.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. Перед президентской кампанией он уволился. На конец мая интернет-опросы отдавали ему первое место с более чем 50% голосов. Однако ЦИК отказал ему в регистрации в качестве одного из кандидатов, а на самого политика завели уголовное дело.

Одним из руководителей его предвыборного штаба была Мария Колесникова. После объявления результатов голосования и начала массовых акций протеста в Белоруссии, она вошла в Координационный совет, создатели которого объявили, что целью организации является урегулирование политического кризиса.

В итоге почти всех причастных к Координационному совету либо арестовали, либо заставили уехать из страны. Сама Колесникова сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье о призывах, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности.