Песков: помощь в урегулировании в Белоруссии возможна по решению Минска

https://static.news.ru/photo/d0282b18-e6c8-11ea-b3eb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз и РФ могут заявлять о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, но подобные действия должны быть востребованы Минском, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля о его готовности посетить Белоруссию для поиска выхода из кризиса в республике.

Это прежде всего вопрос решения руководства страны <...> Сейчас многие страны готовы оказать любое возможное содействие, но в первую очередь это содействие должно быть востребовано самой страной, — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Комментируя слова некоторых представителей белорусской оппозиции о том, что их отношение к РФ не изменилось в худшую сторону, Песков заявил, что Кремль надеется на сохранение в Минске желания на дальнейшее развитие двусторонних отношений Белоруссии и РФ.

Одновременно с этим пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что «там вряд ли можно говорить о какой-то единой оппозиции (в Белоруссии), там есть разные представители».

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою работу, организация не нарушает законов страны, заявил член президиума КС Павел Латушко после визита в Следком республики, куда его вызвали накануне.

Давлением на КС Латушко считает возбуждение дела о призывах к захвату власти. Он вновь отметил, что Координационный совет создавался для налаживания диалога по преодолению политического кризиса, сложившегося в Белоруссии.