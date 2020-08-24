Песков подтвердил обсуждение участия РБ в тестировании вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7cd7847e-e62b-11ea-b6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали в ходе состоявшегося 24 августа телефонного разговора участие республики в тестировании российской вакцины от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.

Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.

В гражданский оборот препарат может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции.