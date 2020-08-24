Песков подтвердил обсуждение участия РБ в тестировании вакцины от COVID-19

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали в ходе состоявшегося 24 августа телефонного разговора участие республики в тестировании российской вакцины от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавирусной инфекции,
Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.
В гражданский оборот препарат может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.
Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции.
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