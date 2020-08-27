Песков ответил на вопрос о перелётах самолёта ФСБ России в Минск

https://static.news.ru/photo/353e599a-e85a-11ea-b569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о полёте в Минск самолёта,принадлежащего ФСБ России. По словам представителя Кремля, он не располагает данными о том. какие лайнеры направляются в столицу Белоруссии, и кто мог быть на борту.

Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю просто, какие самолёты туда летают и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией, — приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что на территории Белоруссии был замечен пассажирский самолет Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64523, принадлежащий ФСБ России. Информацию о полёте лайнера подтвердил сервис мониторинга FlightRadar. Согласно его данным, борт, вылетевший из Внуково, приземлился в Минске 18:44. Этот же самолёт летал в Минск 18 августа. По информации КБ «Туполев», самолёт был передан в распоряжение ФСБ РФ 15 декабря 2013 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков опроверг информацию о присутствии российских военных в Белоруссии и передвижении их в сторону границы с республикой. Он также добавил, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём ранее просил Минск.

16 августа Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Белорусский лидер уже не раз заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.