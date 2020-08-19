Песков опроверг сообщения о военной помощи РФ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/05696d60-e218-11ea-bc87-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о присутствии российских военных в Белоруссии и передвижении их в сторону границы с республикой.

Российская военная техника — она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать, — сказал он журналистам.

Он также добавил, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём ранее просил Минск. 16 августа Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Белорусский лидер уже не раз заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.

При этом автозаки без маркировок и номеров, которые обычно использует Росгвардия, были замечены на дороге Санкт-Петербург — Псков и в Смоленской области. А 18 августа в Минске, по данным сервиса Flightradar, приземлился прилетевший из Москвы самолёт , которым, как утверждают в Сети, пользуется руководство ФСБ России.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал фейком информацию об иностранном военном присутствии в стране. Передвижения военной техники, которые видели местные жители, было не чем иным, как переброска белорусских военных с востока страны к западным границам по распоряжению президента.