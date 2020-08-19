Песков опроверг сообщения о военной помощи РФ Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о присутствии российских военных в Белоруссии и передвижении их в сторону границы с республикой.
Российская военная техника — она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать, — сказал он журналистам.
Он также добавил, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём ранее просил Минск. 16 августа Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Белорусский лидер уже не раз заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.
При этом автозаки без маркировок и номеров, которые обычно использует Росгвардия, были
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал фейком информацию об иностранном военном присутствии в стране. Передвижения военной техники, которые видели местные жители, было не чем иным, как переброска белорусских военных с востока страны к западным границам по распоряжению президента.
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