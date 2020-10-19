Песков ответил на нежелание США продлять СНВ-3

https://static.news.ru/photo/096e36d6-1204-11eb-92a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может иметь пагубные последствия для всего мира. Поэтому Москва всё же надеется на положительно решение Вашингтона по этому документу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал договор краеугольным камнем в фундаменте общей мировой стабильности и безопасности и напомнил слова президента Владимира Путина о том, что его продление позволило бы выиграть целый год времени для субстантивных переговоров по вопросу контроля над вооружениями.

Поэтому, конечно, мы предпочли бы всё-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас ожидаемого прогресса не наблюдается, но это не повод для остановки контактов.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон отверг предложение Путина о продлении СНВ-3 на год без всяких дополнительных условий. В Белом доме, в свою очередь, высказались за продление договора с установкой лимита на количество ядерных боеголовок. Там считают, что этот вариант будет выгоден для обеих сторон.

Документ был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.