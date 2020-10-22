Песков опроверг информацию о встрече Путина и Чубайса по поводу отставки

https://static.news.ru/photo/3251c1c2-1451-11eb-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не проводил встречу с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом по поводу его отставки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Насколько мне известно, нет, — цитирует ТАСС представителя Кремля, которого спросили, правда ли у Чубайса был разговор с Путиным по поводу изменения места работы.

Дмитрий Песков также отрицательно ответил на вопрос, была ли у президента РФ отдельная встреча в очном или видеоформате с главой «Роснано».

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о своём уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики. Он сообщил, что, конечно, любит Север, однако это вовсе не означает, что его назначают «начальником Арктики».

Накануне издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что правительство России рассматривает инициативу реформирования институтов развития. Кроме того, появилась информация, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано». Уточняется, что он якобы получил предложение «заняться Арктикой».

Также появилась информация, что Чубайс попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему уйти с занимаемого поста на заслуженный отдых. Об этом The Bell рассказал источник из крупного бизнеса. Собеседник издания уверяет, что глава «Роснано» озвучил свою просьбу «не так давно». Один из знакомых Чубайса подтвердил, что он действительно рассматривает возможность ухода на пенсию, писал NEWS.ru.