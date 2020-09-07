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Песков оценил заявление Клишаса о полномочиях Госсовета

13:07, 08 сентября 2020
Андрей Клишас Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что полномочия Госсовета останутся прежними.

По словам Пескова, работа над законопроектом продолжается, и поэтому он не может анонсировать его содержание.

Когда там работа будет завершена, мы с вами увидим, какие эксперты и законодатели предлагают полномочия, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, Клишас сообщил, что законопроект о новом Госсовете могут внести в парламент в сентябре-октябре, а его принятие можно ожидать к концу 2020 года

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Госсовет за 20 лет его деятельности стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне. Он также напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, предложив губернаторам не участвовать «в личном качестве» в работе верхней палаты парламента.

Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.

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