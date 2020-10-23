Песков оценил вероятность встречи в Москве Алиева и Пашиняна по Карабаху

https://static.news.ru/photo/b7c64f54-1522-11eb-994a-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян и Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Российская Федерация делает всё возможное для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе и пытается вывести вопрос урегулирования в регионе в мирное русло. Об этом 23 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о возможности встречи в Москве лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Путин вчера говорил о том, что он находится в постоянном ежедневном контакте и с Алиевым, и с Пашиняном. Глава РФ делает всё, что возможно, для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло, — цитирует радио Sputnik Пескова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке невозможно. По его словам, при нападении страна должна не только защитить себя, но и перейти в контрнаступление. Алиев призвал правительство Армении «серьёзно подумать о своём поведении», и если оно стремится к прекращению огня, то не нужно нарушать его. Кроме того, армянские власти должны оставить попытки вернуть уже освобождённые от оккупации территории и принять обязательство по освобождению оккупированных территорий Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.