Песков оценил фото Кадырова с пулемётами

https://static.news.ru/photo/51ef8c5c-cb46-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали публикацию Кадыровым фото в оружейном арсенале в ответ на заявление Помпео о внесении главы Чечни в чёрный список Госдепа. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, россияне, независимо от статуса, имеют право на законных основаниях носить и хранить огнестрельное оружие.

Здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, — если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.

Сам Кадыров, комментируя решение Госдепа, назвал эти меры «мерзкими» и заявил, что это попытка внести разлад в его семью. Он оставил для госсекретаря США Майка Помпео загадочное сообщение в соцсетях. Глава Чечни выложил своё фото с оружием в руках и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».