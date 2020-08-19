Песков объяснил, почему Лукашенко так часто звонит Путину

https://static.news.ru/photo/e8bcb082-e21c-11ea-b55c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последние контакты российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии, — отметил представитель Кремля.

При этом российские власти, оценивая ситуацию в республики, заметили, что во внутренние дела Белоруссии пытаются вмешаться силы извне.

Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, — цитирует РИА Новости слова Пескова.

Он напомнил, что Белоруссия — это Союзное государство и братская страна для РФ. Россияне не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит у белорусов.

16 августа президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем в случае внешних угроз. Особое внимание было уделено договору о Союзном государстве, а также ОДКБ. Белорусский лидер при этом заявлял о неких военных силах, которые стягиваются к границам его республики.

На следующий день читатель петербургского издания «Фонтанка» сообщил о колонне автозаков без маркировок и номеров, которые обычно использует Росгвардия, на дороге Санкт-Петербург — Псков. Также они были замечены в Смоленской области. 18 августа в Минске, по данным сервиса Flightradar, приземлился самолёт , которым, как утверждают в Сети, пользуется руководство ФСБ России.

На территории республики масштабные протесты начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, российские сенаторы объяснили, почему Меркель и Макрон позвонили Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не Лукашенко. По их мнению, это связано с авторитетом российского лидера, а также с тем, что Москва и Минск состоят в союзнических отношениях.