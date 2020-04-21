Песков прокомментировал возможный политический кризис в России

https://static.news.ru/photo/f13f04a0-83bf-11ea-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не согласен с тем, что экономические проблемы в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) перейдут в политический кризис, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что главным приоритетом в период самоизоляции граждан является человеческая жизнь. Плавное возвращение к прежним порядкам начнётся, когда ситуация со вспышкой заболевания пойдёт на спад, пишет «Интерфакс».

Будут более полно функционировать механизмы экономической поддержки как отдельным гражданам, так и микробизнесу, а также среднему бизнесу, крупному бизнесу, который является крупным работодателем, — отметил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал обвал нефтяных фьючерсов на смесь WTI. По его словам, явление носит спекулятивный характер, однако в Москве пристально следят за «свистопляской» на рынках.

Обвал цен американской смеси WTI до отрицательных показателей спровоцирован также рекордным избытком запасов энергоносителей. В США могут закончиться свободные хранилища чёрного золота, что ещё больше повлияет на стоимость топлива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63.