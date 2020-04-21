Песков оценил апокалиптические настроения после обвала нефтефьючерсов

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Новый обвал фьючерсов на нефть носит спекулятивный характер. Не стоит придавать обрушению рынков апокалиптический оттенок, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве пристально следят за котировками.

Это (обвал фьючерсов. — NEWS.ru) не является поводом для каких-то чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменения, как это коснулось фьючерсов, — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».

Он добавил, что кабмин РФ располагает всеми необходимыми ресурсами для компенсирования последствий кризиса в экономике страны.

Обвал цен американской смеси WTI до отрицательных показателей спровоцирован также рекордным избытком запасов энергоносителей. В США могут закончиться свободные хранилища чёрного золота, что ещё больше повлияет на стоимость топлива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63.