Песков назвал актуальной идею лишать гражданства за призывы к санкциям

https://static.news.ru/photo/ecff655a-71d6-11eb-8618-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл очень актуальным предложение режиссёра Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает другие государства вводить санкции против РФ.

Наверняка, когда мы живём во время, когда происходят злоупотребления, эта тема весьма актуальна. Понятно, что такие предложения будут обсуждаться, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля при этом отметил, что инициатива Михалкова — не нова. Ранее с подобной идеей выступал бизнесмен Олег Дерипаска, предлагая квалифицировать эти действия как измену Родине с соответствующим уголовным преследованием.

Такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, Никита Михалков предложил вернуть статью, предусматривающую лишение гражданства за призывы к западным государствам ввести санкции против своей страны. В настоящее время статья 6 Конституции запрещает лишать или изменять российское гражданство. Он добавил, что поводом для лишения гражданства является обращение к западным странам о введении санкций против государства. При этом, по мнению Михалкова, такая норма не должна привести к злоупотреблениям, поэтому необходимо прописать все детали, когда она должна применяться. В связи с этим режиссёр вспомнил историю советского времени, когда на пароходе из страны были высланы известные писатели, философы, деятели культуры.