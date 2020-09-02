Песков: Кремль рассчитывает на детальное рассмотрение дела Сафронова

https://static.news.ru/photo/cd0ea54e-ed0b-11ea-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль рассчитывает на то, что по делу арестованного по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова будет проведено детальное рассмотрение. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что рассмотрение дела должно произойти в строгом соответствии с российскими законами. По словам Пескова, в настоящее время дело Сафронова не единственное касающееся подозрений в госизмене, которое рассматривается в различных судебных инстанциях. И по каждому из этих дел ведётся. Поэтому у президента нет ни возможности, ни намерений держать все эти дела под контролем. Это невозможно, сказал Песков в ответ на вопрос, не запрашивал ли Путин материалы по Сафронову.

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, направлялись ли главе государства сведения и доказательства обвинения по советнику руководителя Роскосмоса.

Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация, потому что это, естественно, информация в силу особого характера этого дела, она засекречена, поэтому я не могу вам точно сказать, докладывалась ли она президенту, — цитирует Пескова РИА Новости.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал в должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве заявляли, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова.

Как ранее писал NEWS.ru, Лефортовский суд продлил арест Сафронову.