Переговоры Путина и Лукашенко длились около четырёх часов

https://static.news.ru/photo/67acae3a-a3a4-11eb-9f84-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко завершились. Встреча длилась около четырёх часов.

Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились, — отметил представитель Кремля в разговоре с РИА Новости.

По его словам, политики обсудили вопросы экономического взаимодействия, включая промкооперацию и энергетику. При этом Путин в ходе переговоров с главой Белоруссии контактировал с премьером и членами кабмина для «сверки часов».

Ранее Путин отреагировал на приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Донбасс, чтобы провести там переговоры.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться на территории военных действий в Донбассе. Политик рассказал, что на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.