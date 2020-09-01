Передел «пирога» в России под эгидой Греты Тунберг

Ставшая мировой политической звездой юная шведка Грета Тунберг, как говорят, вернулась в школу. Правда, это не мешает ей вместе со стоящими за её хрупкой фигуркой глобальными силами продолжать свою кампанию. Недавно её приняла даже фрау Меркель, уделившая экологической фанатичке целых 90 минут своего драгоценного времени.

Впрочем, для России ещё совсем недавно вся деятельность школьницы выглядела некоей экзотикой. Пока вдруг не стало ясно, что экология может стать не просто движением прекраснодушных «зелёных» за замечательный, но неосуществимый мир, но и превратиться во вполне приземлённый инструмент передела собственности, а заодно и стать средством прижучить конкурентов. Что, как мы понимаем, становится всё более актуальным в условиях непрекращающихся разговоров о всё уменьшающемся «пироге» прибылей.

Во многом показательной и поучительной стала история с Башкирской содовой компанией, которая, получив все необходимые документы от властей на разработку шихана Куштау, столкнулась с громким протестом местных экологов. И в результате с подачи на самом высшем уровне попала под пресс прокурорского расследования о присвоении акций государства и нанесении ущерба интересам страны в 35 миллиардов рублей. А ведь изначально была информация, что, мол, некие конкуренты этой кампании, тесно связанной с региональными властями, скупили иные сырьевые ресурсы, надеясь их выгодно перепродать, заблокировав ради такой сделки разработку Куштау руками экоактивистов. Теперь на содовом рынке реально начинается большой передел.

К слову, «зелёных» часто подозревали в ангажированности протестов и в том, что одни воротилы натравливают их на конкурентов. А ряд аналитиков вообще считают, что потенциал политических экологов у нас в стране явно недооценён и сейчас может наступить их эра, как в Европе. Недаром в Германии «зелёные», если судить по последним соцопросам, уже претендуют на то, чтобы стать фактически второй по значимости партией, претендующей на вхождение в правительство. У нас же вопросы сохранения окружающей среды и варварского насилия капитала над природой стали выходить на первый план после катастрофической утечки солярки под Норильском. Тут же вскрылись и иные экологические катастрофы разного масштаба.

Архангельская область/vk.com

А главное — нарастающие общественные протесты начинают приносить свои осязаемые плоды. И речь здесь идёт далеко не только о замораживании строительства мусорного полигона под Архангельском, у станции Шиес, имя которой стало просто нарицательным после многомесячных протестов. В угольной Кемеровской области губернатор Сергей Цивилёв под давлением возмущённой общественности отозвал разрешение на строительство углеперегрузочной станции у компании «Южный разрез». В Приморском крае протестуют против строительства завода минеральных удобрений.

Заинтересованным силам остаётся только оседлать такие искренние движения, усилить их материальную базу, поддержать широким информационным пиаром. Их целью могут стать и передел собственности, и принуждение конкурентов к затратному изменению в инвестиционной программе. А заодно такой подход позволяет при желании включиться и в политические губернаторские игры. Простой пример — Красноярск, объявленный одним из самых грязных, экологически неблагополучных городов России. Проблема миллионника в том, что там по-прежнему топят углём вместо газа. И тут сам губернатор Александр Усс в ходе съёмок фильма Алексея Пивоварова признаётся, что его сын Артём является миноритарным акционером небольшой угольной компании. Понятно, какие выводы можно легко сделать и положить их в основу компромата на регионального начальника. Особенно если он будет продолжать утверждать, что всему виною политика владельцев норильского промышленного комплекса.

Недавно у нас Минюст зарегистрировал новую экологическую партию — «Зелёная альтернатива». Не удивлюсь, если в самое ближайшее время эти экологи получат огромные финансовые вливания. Есть кому и за что бороться.