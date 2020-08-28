Пелоси заявила об активном вмешательстве Москвы в американские выборы

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Россия является единственной страной, которая активно вмешивается в американские президентские выборы. Такое заявление сделали спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси и её однопартиец, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Только одна страна — Россия — активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов и обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов, — цитирует их совместное заявление РИА Новости.

Так конгрессмены ответили на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на выборах для членов комитетов конгресса по разведке. Пелоси и Шифф считают данный шаг «предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию».

Демократы в своём заявлении подчёркивают, что отказом от брифингов Белый дом показывает, что занимается «политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации» не только от конгрессменов, но и от и всего народа США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и её искажении. По его словам, в комитете палаты представителей по разведке завелись «стукачи». Данным фактом Трамп оправдал принятое ранее решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке.