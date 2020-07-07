Совет Федерации одобрил закон о контроле денежных операций в РФ

https://static.news.ru/photo/6426b6dc-c107-11ea-885f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, направленный на совершенствование контроля денежных операций. Он определяет для каждой организации список операций, по которым она должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Сейчас же компаниям отчитываться приходится по всем операциям.

При этом документ освобождает НКО, госкорпорации, а также ТСЖ и потребительские кооперативы от этой обязанности. Также законом предлагается ввести так называемый риск-ориентированный подход. Правила и критерии отнесения деятельности организаций к определённому уровню риска будут определять надзорные органы.

В части операций, связанных с выполнением гособоронзаказа, закон снижает с 50 млн до 10 млн рублей пороговую сумму операций по второму и последующему траншам. Согласно документу, сделки с недвижимым имуществом свыше 3 млн рублей также подлежат обязательному контролю. Это будет касаться почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей и возврата неиспользованного остатка, внесённого в качестве аванса за услуги связи, при сумме операции от 100 тысяч рублей.

Кроме того, при покупке ювелирных изделий из драгметаллов в розницу увеличивается лимит суммы с 100 тысяч до 200 тысяч рублей для проведения операции без идентификации клиента, то есть без предъявления паспорта и заполнения анкеты. При этом речь идёт только о безналичных расчётах. Порог для покупки драгоценнностей за банкноты остаётся прежним: 40 000 рублей.

Минфин в мае предлагал повысить порог идентификации при покупке «ювелирки» с помощью карты до 600 тысяч рублей, мотивировав это тем, что действующая норма нивелирует преимущества дистанционной продажи этой категории товаров. Росфинмониторинг и Минфин в итоге договорились о компромиссном решении — повышении до 200 тысяч. Как пояснил глава думского комитета Анатолий Аксаков, ведомства могут в дальнейшем увеличить этот показатель, писал NEWS.ru.